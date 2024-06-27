Ana yolda drift atan iki sürücüye para cezası!

Girne-Lefkoşa ana yolunda drift atan iki araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, tespit edilen her iki sürücüye tehlikeli sürüş suçundan 6 bin 785,20 TL ve 25'er ceza puanı ceza kesildi.
Girne-Lefkoşa ana yolunda drift atan iki araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, tespit edilen her iki sürücüye tehlikeli sürüş suçundan 6 bin 785,20 TL ve 25'er ceza puanı ceza kesildi.
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