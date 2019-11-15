  • BIST 104.702
  • Altın 271,776
  • Dolar 5,7586
  • Euro 6,3469
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Anadolu Ajans rapora ulaştı: Guterres Kıbrıs raporunu bugün sunacak:

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunu sunacak
Anadolu Ajans rapora ulaştı: Guterres Kıbrıs raporunu bugün sunacak:

”Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı” 

uterres, hazırladığı Kıbrıs raporunda, ''Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı'' değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta 11 Nisan-30 Ekim tarihlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu bugün BM Güvenlik Konseyi’ne sunacak.

AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, sahadaki durumun giderek karmaşık bir hal aldığı uyarısında bulunarak, bu durumun uzun süre ara verilen siyasi süreç ve geleceği çevreleyen belirsizlikle de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Ateşkes hattında 2018’den beri sık sık yaşanan anlaşmazlılar ve her iki tarafın da izinsiz inşaat faaliyetlerinin gerginliği artırabileceği ve zamanla tampon bölgedeki statükonun değişimine neden olabileceği uyarısı da yapan Guterres, Kapalı Maraş’ta yaşanan gelişmelerinin de gerginliği artırdığını kaydetti.

KKTC’nin Kapalı Maraş’ta bilimsel bir envanter çalışması yapacağı kararının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminin konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdığı ve konseyin 9 Ekim’de söz konusu durumu görüştüğü hatırlatılan raporda, BMGK’nin Kapalı Maraş’a ilişkin hiçbir tarafın çözüm bulunmadan bir adım atmaması yönündeki kararına atıfta bulunuldu.

Gerginliğin tırmanmasına neden olan hidrokarbon aranması konusunda tarafların ortaya koyduğu farklı tekliflere rağmen görüş ayrılıklarının devam ettiği vurgulanan raporda, Guterres, ”Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı” değerlendirmesi yaptı.

Dünya Bankası tarafından yapılan ankete de yer verilen raporda, anket sonuçlarının hem Rum kesimi hem de Kıbrıs Türklerinin mevcut durumun ”kabul edilemez” olduğu görüşünde olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un bu süreçte Kıbrıs’ı 6 kez ziyaret ettiği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den yetkililerle de görüşmeler yaptığı ifade edilen raporda, Guterres ”Müzakere sürecine geri dönülmesine yardımcı olacak yollar aramaya devam edeceğim. Nihayetinde çözüm iki tarafın elinde” değerlendirmesinde bulunuldu.

Hidrokarbon aranmasına yönelik gelişmeleri endişe ile yakından takip ettiğini belirten ve taraflara gerginlikten kaçınma itidal göstermeleri çağrısı yapan Guterres, ”Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklar, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm için güçlü neden teşkil ediyor ve daha derin bölgesel iş birliğini ilerletmeye hizmet edebilir” ifadesine yer verdi.

Guterres, 25 Kasım’da Almanya’nın Berlin kentinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!15 Kasım 2019 Cuma 08:00
  • Ercan yolcusu uçakta hayatını kaybetti14 Kasım 2019 Perşembe 21:21
  • Mehmet Eminoğlu’nun eşi :dava ile ilgili gelişmeleri  polisten değil sosyal medyadan öğreniyorum14 Kasım 2019 Perşembe 20:28
  • Tolga Atakan: Nasıl olacak ?14 Kasım 2019 Perşembe 19:56
  • Tel-Sen: “Telefon ücretlerine maliyetlerin de altında olacak tarifeyle yüzde 800’lere varan indirim yapılarak devlet zarara uğratıldı”14 Kasım 2019 Perşembe 18:42
  • Kamu-İş: “Taşeron işçiliğe ‘dur’ denmesinin yolu açıldı”14 Kasım 2019 Perşembe 18:41
  • Atakan’dan yollarla ilgili açıklama: Projelerimiz hazır, kaynağa ulaşma noktasında sıkıntı çekiyoruz14 Kasım 2019 Perşembe 18:22
  • Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli sağanak uyarısı: "Vatandaşlar tedbirli olsun"14 Kasım 2019 Perşembe 18:11
  • Güney Kıbrıs nüfusuna oranla en çok sığınma başvurusu yapılan AB üyesi14 Kasım 2019 Perşembe 17:04
  • Çok uluslu “Nemesis 2019” tatbikatı dün icra edildi14 Kasım 2019 Perşembe 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti