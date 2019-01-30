Anadolu Ajansı: Gülen yapılanmasına karşı TSK’da 7 ayda 1.076 personel açığa alındı

Anadolu Ajansı, Gülen yapılanmasına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden son 7 ayda 1.076 personelin açığa alındığını duyurdu.

AA, OHAL’in kaldırılmasının ardından gerçekleşen işlemlerde açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu yazdı.

Ajansa konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır” dedi.