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Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesi reddedildi

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31 Mart yerel seçimlerinde Anadolu Ajansı veri akışını kesmişti
Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesi reddedildi

31 Mart yerel seçimlerinde Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu. Ajansı veri akışını durdurması tepkilere neden oldu. Meclis mesaisinin bugün başlamasının ardından İYİ Parti, Anadolu Ajansı'nın seçim akşamı 13 saatlik kesintisine ilişkin araştırma önergesi verdi. Önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İyi Partili Lütfü Türkkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi."ifadelerini kullandı.

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