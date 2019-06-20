  • BIST 94.158
  • Altın 257,093
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi çakma çıktı!

»
Anadolu Ajansı Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diye Öcalan adına sahte açıklama girdi!
Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi çakma çıktı!

31 Mart genesi veri girişi yapmayan AKP'nin haber ajansı Anadolu Ajansı, Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diye, Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte bir açıklama girdi. Açıklama HDP Milletvekili Ziya Pir tarafından yalanlandı. AKP Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte açıklamaya muhtaç oldu.

 

31 Mart gecesi veri girişi yapmayan AKP'nin haber ajansı Anadolu Ajansı, Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diye, Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte bir açıklama girdi. Açıklama HDP Milletvekili Ziya Pir tarafından yalanlandı.

Anadolu Ajansı’nın Abdullah Öcalan adına yaydığı sahte haber şöyle, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"

İhlas Haber ajansı da benzer bir haber girdi. Yandaş haber kanalları da bu sahte haberi Verdi.

Abdullah Öcalan adına yapılan açıklamalar Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılıyor. Avukatların böyle bir açıklaması yok.

HDP Milletvekili Ziya Pir, ‘‘Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar. Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin. HDP’lilerin oyları Ekrem İmamoğlu'na!’’ dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öcalan'ın çağrısı sonrası HDP'den açıklama20 Haziran 2019 Perşembe 22:07
  • YÖK'ten kontenjan açıklaması20 Haziran 2019 Perşembe 21:52
  • Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi geçti!20 Haziran 2019 Perşembe 21:48
  • Erdoğan, İmamoğlu'nu eleştirirken, “terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı” dedi (video)20 Haziran 2019 Perşembe 16:39
  • Öykü Arin’e nakledilen kök hücre % 98,5 tuttu20 Haziran 2019 Perşembe 16:37
  • İstanbul için son anket Metropoll'den, fark 10 puan20 Haziran 2019 Perşembe 12:47
  • Gezici Araştırma: İstanbul anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız. Gezici uzun süredir anketlerinde çuvallıyor!20 Haziran 2019 Perşembe 12:22
  • Erdoğan'dan yabancı basına gazetecilik dersi20 Haziran 2019 Perşembe 11:50
  • Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan20 Haziran 2019 Perşembe 10:38
  • 'Demokrat Ülkücüler'den İmamoğlu’na destek20 Haziran 2019 Perşembe 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti