Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi çakma çıktı!

31 Mart genesi veri girişi yapmayan AKP'nin haber ajansı Anadolu Ajansı, Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diye, Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte bir açıklama girdi. Açıklama HDP Milletvekili Ziya Pir tarafından yalanlandı. AKP Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte açıklamaya muhtaç oldu.

31 Mart gecesi veri girişi yapmayan AKP'nin haber ajansı Anadolu Ajansı, Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diye, Abdullah Öcalan adına yazılmış sahte bir açıklama girdi. Açıklama HDP Milletvekili Ziya Pir tarafından yalanlandı.

Anadolu Ajansı’nın Abdullah Öcalan adına yaydığı sahte haber şöyle, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"

İhlas Haber ajansı da benzer bir haber girdi. Yandaş haber kanalları da bu sahte haberi Verdi.

Abdullah Öcalan adına yapılan açıklamalar Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılıyor. Avukatların böyle bir açıklaması yok.

HDP Milletvekili Ziya Pir, ‘‘Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar. Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin. HDP’lilerin oyları Ekrem İmamoğlu'na!’’ dedi.