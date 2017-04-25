Anadolu Ateşi DAÜ’de sahnelenecek

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen gösteri, 28 Nisan 2017 Cuma günü, saat 20:30’da, DAÜ Stadyumu’nda sahnelenecek.

DAÜ efsanelerin dansı olarak isimlendirilen “Anadolu Ateşi” dans gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mustafa Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilecek olan gösteride 45 kişilik dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle performans sergileyecek. İki perdelik dans gösterisinde ilk perde 2 sahneden, ikinci perde ise 3 sahneden oluşuyor.

Anadolu Ateşi'nin temel konsepti medeniyetler buluşmasıdır. Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresidir. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir gösteriyi, bir kültürel şöleni sunmaktadır. Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir projedir. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir. Anadolu Ateşi 2001'den bugüne kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde yaptığı gösteriler ile Anadolu kültürünü tüm dünyaya tanıtmıştır.

Dünyaca ünlü Dans Grubu Anadolu Ateşi düzenli olarak her yıl Nisan – Kasım ayları arası dönemde kendi gösteri mekanı Antalya Aspendos Arena’da haftada 2 gün sahne almaktadır. Grup, 250 kişilik dansçı kadrosuyla aynı anda dünyanın farklı 3 yerinde gösteri yapabilmektedir.

28 Nisan 2017 Cuma gecesi, saat 20:30’da, DAÜ Stadyumu’nda yer alacak olan “Anadolu Ateşi” halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecektir.