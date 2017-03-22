Anadolu Efes adım adım play-off'a

Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 76-68 yendi

Euroleague 27. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 76-68 yendi.

Ligde 15. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, son 7 maçta 6. kez kazanmayı başardı.

Öte yandan, karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlenirken, Anadolu Efes'in davetlisi olarak Litvanya'ya giden Down Sendromu Derneği üyesi Şule İnan ve Robert Cem Osborn da etkinlikte yer aldı.