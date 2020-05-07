Anadolu Efes ilk çeyrekte 83,5 milyon lira zarar etti: Covid-19, Mart ortasından bu yana sonuçlarımızı olumsuz etkilemekte

Anadolu Efes ilk çeyrekte 83,5 milyon lira zarar açıklarken, koronavirüsün sektöre etkileri nedeniyle daha önce duyurduğu 2020 beklentilerini korumanın gerçekçi olmadığını belirtti.

Şirketin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ilk çeyrek hasılatı ise %15 artışla 4,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket geçen yıl aynı dönemde 176,8 milyon lira zarar etmişti.

Anadolu Efes, KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdiği geleceğe dönük değerlendirmesinde koronavirüsün özellikle mart ayı ortasından bu yana şirketin sonuçlarımızı olumsuz etkilediğini ve bu durumun ikinci çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Quote Message: Küresel bir pandemiye dönüşen Covid-19 faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda etkisini sürdürmektedir. Operasyonel bazdaki faaliyet sonuçlarımızda paylaştığımız üzere; Covid-19, özellikle Mart ayı ortasından bu yana sonuçlarımızı olumsuz şekilde etkilemekte ve bu durumun ikinci çeyrekte de devam etmesi beklenmektedir. Küresel bir pandemiye dönüşen Covid-19 faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda etkisini sürdürmektedir. Operasyonel bazdaki faaliyet sonuçlarımızda paylaştığımız üzere; Covid-19, özellikle Mart ayı ortasından bu yana sonuçlarımızı olumsuz şekilde etkilemekte ve bu durumun ikinci çeyrekte de devam etmesi beklenmektedir.