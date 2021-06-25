Anadolu Efes Kıbrıslı Türk Oyuncusu Gazi: Hedef fedakarlıklar gerektirir

Euroleague ve Türkiye Süper Lig Şampiyonu Anadolu Efes'in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi, “Belli bir yere gelmek istiyorsanız zamanınızdan ve duygularınızdan ödün vermeniz gerekecektir” dedi.

(BRTSPOR) Euroleague ve Türkiye Süper Lig Şampiyonu Anadolu Efes'in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi, “Belli bir yere gelmek istiyorsanız zamanınızdan ve duygularınızdan ödün vermeniz gerekecektir” dedi.

Kısa süreli ziyaret için ülkede bulunan Erten Gazi, BRT 1 HD de yayınlanan Spor Gündemi programının stüdyo konuğuydu. Başarılı sporcu, transfer olduğu sezonda takımı Anadolu Efes’in büyük öneme sahip Avrupa organizasyonu ardından Süper Ligi şampiyonlukla tamamlamasını “Daha ilk yılımdayım ve şanslı hissediyorum, duygularımı anlatamam” sözleriyle değerlendirdi.

Erten, profesyonel olma hedefiyle çıktığı yolda zaman zaman zorlandığı anlar olduğunu da paylaştı. Gazi, bugünlere, kendisiyle birlikte fedakarlıklarda bulunan ailesi sayesinde gelebildiğine vurgu yaptı. Profesyonel olma hayaliyle ilgili “Evet zorlanıyordum bazen canım sıkılıyordu fakat bir hedef bir istek vardı” ifadelerini kullanan Anadolu Efes oyuncusu sözlerini “Eğer bir hedef koymuşsanız belli bir yere gelmek istiyorsanız kesinlikle zamanınızdan ve duygulardan ödün vermeniz gerekecektir ve çalışmaya devam edin” şeklinde sürdürdü.

Sezonun tamamlanması sonrası bugünlerde Sırbistan’da kamp hazırlığı olduğu haberini de veren Erten Gazi, destekleriyle Mutlu hissettiren ülke insanına “Çok teşekkür ederim. Ancak halen yolun başındayız. Takipte kalın ve başarılarımı izlemeye devam edin” diye seslendi.