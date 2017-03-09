 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.787
  • Altın 145,692
  • Dolar 3,7584
  • Euro 3,9595
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Anadolu Efes'in konuğu Brose Bamberg

» »
Anadolu Efes'in konuğu Brose Bamberg
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Alman temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg ekibini konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son 4 maçını kazandığı ligde 13 galibiyet ve 11 mağlubiyete sahip Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanıp, 16'sını kaybeden Alman ekibi ise averajla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı, Anadolu Efes 91-83'lük skorla kaybetmişti.

Avrupa kupalarındaki 581. maç

Anadolu Efes, Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarında 581. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 580 maçın 327'sini kazandı, 253'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 332 karşılaşmada 170 galibiyet ve 162 yenilgi yaşadı.

Brose Bamberg ile 6. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Brose Bamberg ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 5 maçın 2'sini Anadolu Efes, 3'ünü ise Brose Bamberg kazandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji kros yarışlarında Kuzey Kıbrıs şampiyonu oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:29
  • NBA All-Star'da rekorlar gecesi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:03
  • YDÜ, Galatasaray'ı ikiye katladı19 Şubat 2017 Pazar 18:22
  • Maçın starı: Kayla McBride !17 Şubat 2017 Cuma 08:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi: 66 –Reyer Venezia: 4516 Şubat 2017 Perşembe 19:58
  • Bahar Çağlar maçın en skorer ismi oldu12 Şubat 2017 Pazar 09:55
  • Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,Mersin deplasmanında galibiyet arayacak.11 Şubat 2017 Cumartesi 10:46
  • Tur İkinci Maça Kaldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:07
  • YDÜ'nün kanser duyarlılığı giderek artıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:09
  • Kyle Mc Bride farkını ortaya koydu05 Şubat 2017 Pazar 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti