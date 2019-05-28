  • BIST 87.371
  • Altın 249,486
  • Dolar 6,0413
  • Euro 6,7611
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 3 bin 530 TL’lik katkı

» »
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi.
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 3 bin 530 TL’lik katkı

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Havva Özsu’nun piyano konserinden elde edilen  3 bin 530 TL Vakıf yetkililerine teslim edildi.

Vakıf Koordinatörü  Övgü İnce yaptığı açıklamada,  Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği  örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurguladı.

İnce, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle  bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti; böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı, akaryakıta zam yapılması gündemde28 Mayıs 2019 Salı 11:47
  • Butik içerisinden çaldıkları parayla alışveriş yaptılar28 Mayıs 2019 Salı 11:36
  • Bir ilk! 4 UBP'li vekil muhalefet sıralarında oturdu28 Mayıs 2019 Salı 11:32
  • Polis operasyonu: Kokain, methamfetamin ve patlayıcı madde tararrufundan 2 kişi tutuklandı28 Mayıs 2019 Salı 11:31
  • Taksi şoförünün burnunu kırdılar28 Mayıs 2019 Salı 11:27
  • Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor28 Mayıs 2019 Salı 11:18
  • Bayram tatili kaç gün olacak? Maliye Bakanı açıkladı28 Mayıs 2019 Salı 10:55
  • UBP-HP Hükümeti'nde ilk kriz!28 Mayıs 2019 Salı 10:43
  • Sürat teknesiyle KKTC'den ayrılmaya çalışan 11 kayıtsız göçmen tutuklandı28 Mayıs 2019 Salı 10:03
  • 1181 ALO Ulaştırma devrede28 Mayıs 2019 Salı 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti