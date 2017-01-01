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"Anadolu halkının birliği bu hain saldırıları bertaraf edecek”

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"Anadolu halkının birliği bu hain saldırıları bertaraf edecek”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Denktaş yayımladığı mesajda, “Kaos oluşturmak ve huzuru bozmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak, Anadolu halkının birliği bu hain saldırıları bertaraf edecek” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, birçok insanın barış,  huzur ve istikrar umuduyla girdiği yeni yılın ilk dakikalarında, masum halkı hedef alan bu hain saldırının, Kıbrıs Türk halkını da derinden yaraladığını kaydederek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ve Anadolu halkına başsağlığı diledi.

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