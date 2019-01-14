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Anadolu Isuzu üretime 26 gün ara verecek

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Anadolu Isuzu, yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle üretime dört ayda 26 gün ara verecek.
Anadolu Isuzu üretime 26 gün ara verecek

Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretime ara verecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime "önemli bir etki" yapması beklenmiyor.

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