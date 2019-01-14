Anadolu Isuzu üretime 26 gün ara verecek

Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretime ara verecek.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime "önemli bir etki" yapması beklenmiyor.
Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretime ara verecek.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime "önemli bir etki" yapması beklenmiyor.
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