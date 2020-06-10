Anadolu Jet yurt dışı uçuşlarının Perşembe günü başlayacağını duyurdu

Anadolu Jet Twitter hesabından uçuşlarının Perşembe günü başlayacağını duyurdu
✈️
Değerli Yolcularımız,
Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran’dan itibaren başlıyor!
Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Jet Twitter hesabından uçuşlarının Perşembe günü başlayacağını duyurdu
✈️
Değerli Yolcularımız,
Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran’dan itibaren başlıyor!
Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.