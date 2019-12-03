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Anadolu Jet’ten Türkiye-KKTC uçak biletlerinde indirim

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AnadoluJet’in başlattığı kampanya kapsamında Türkiye içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
Anadolu Jet’ten Türkiye-KKTC uçak biletlerinde indirim

AnadoluJet’in başlattığı kampanya kapsamında Türkiye içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, yolcularını avantajlı fiyatlarla uçurmaya devam ediyor.

Şirket, Anadolu’nun her yerini “EkstraJet” paket ayrıcalıkları ile daha konforlu keşfetmek isteyenler için de indirimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tüm Türkiye içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

3-4 Aralık’ta AnadoluJet mobil uygulamaları ve anadolujet.com web sitesi üzerinden “AJYUZDE40” indirim kodu ile satın alınacak biletler, 10 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, aktarmalı ve Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken, Jetgenç ve bebek yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. EkstraJet paketinde geçerli olan kampanyada 27 Aralık-1 Ocak 2020 ve 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arası indirim uygulanmayacak.

Ayrıntılı bilgiye “www.anadolujet.com” internet sitesinden çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

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