“Anadolu Üniversitesi KKTC’de eğitim adına bir iz bırakmış, akademik açıdan da ivme kazandırmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi’nin Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleşen 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, eğitim-öğretim hayatında 40. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi’nin KKTC’de eğitim adına bir iz bıraktığını ve akademik açıdan da ivme kazandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversite yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek mezun olan öğrencileri tebrik etti.