  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

“Anadolu Üniversitesi KKTC’de eğitim adına bir iz bırakmış, akademik açıdan da ivme kazandırmıştır”

» »
“Anadolu Üniversitesi KKTC’de eğitim adına bir iz bırakmış, akademik açıdan da ivme kazandırmıştır”
“Anadolu Üniversitesi KKTC’de eğitim adına bir iz bırakmış, akademik açıdan da ivme kazandırmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi’nin Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleşen 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, eğitim-öğretim hayatında 40. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi’nin KKTC’de eğitim adına bir iz bıraktığını ve akademik açıdan da ivme kazandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversite yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Velilere Çağrı: Yasal Haklarımızı Savunmak İçin Gelin Bir Araya Gelelim14 Haziran 2022 Salı 09:33
  • A-Level sınavları konusunda Türkiye’de girişim başlatılacak13 Haziran 2022 Pazartesi 14:50
  • Sınavlar hayatın sonu değil!08 Haziran 2022 Çarşamba 09:52
  • UKÜ, üniversiteler arası Ambulans Rallisi’nde şampiyon oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 09:50
  • Sedat Simavi, Teknofest 2022’ye hazırlanıyor06 Haziran 2022 Pazartesi 18:27
  • UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok03 Haziran 2022 Cuma 08:59
  • Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne büyük ödül02 Haziran 2022 Perşembe 09:33
  • Ünlü Sanatçılar Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar UKÜ’lü öğrencilerle buluştu29 Mayıs 2022 Pazar 10:58
  • LTL'de okul kütüphanesinin açılışı yarın yapılıyor15 Mayıs 2022 Pazar 13:14
  • Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 62 öğrenci, 12 öğretmenin testi pozitif06 Mayıs 2022 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti