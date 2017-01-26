"Anafartalar İnisiyatifi mücadele verecektir"

Anafartalar İnsiyatifi'nden yapılan açıklama şöyle:
1956 yılında kurulmuş olan ve bir eğitim kurumundan öte Girne’nin kültürünü de yansıtan Anafartalar Lisesi’nin boşaltılarak başka bir yere taşınması gündemdedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Girne’deki devlet okullarının mevcut sorunlarına çözüm bulmak yerine yeni sorunlar yaratacak böyle bir adım atması kabul edilemezdir.
Bilinmelidir ki okul öğretmen, öğrenci ve velileri yanında Anafartalar Lisesi mezunları ve Girne’deki sivil toplum örgütleri olarak oluşturulan ANAFARTALAR İNİSİYATİFİ önümüzdeki dönemde buna karşı hep birlikte mücadele verecektir. Bu amaçla, izlenecek yol haritası ve yapılacak eylemler hakkında bilgi vermek için 27 Ocak 2017 Cuma (yarın) 10.30’da Anafartalar Lisesi’nde basın toplantısı düzenlenecektir.
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