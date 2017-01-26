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"Anafartalar'ın önüne kendimi zincirle bağlarım"

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"Anafartalar'ın önüne kendimi zincirle bağlarım"
Bakan Berova, Anafartalar Lisesinin özel sektöre devredilmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, “ileride dahi Anafartalar Lisesi binası özel sektöre devredilmek istenirse, kendimi okulun önüne zincirle bağlarım” diye konuştu.

Bakan Berova, Anafartalar Lisesinin özel sektöre devredilmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, “ileride dahi Anafartalar Lisesi binası özel sektöre devredilmek istenirse, kendimi okulun önüne zincirle bağlarım” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ödemir Berova, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu Haber Toplantısı adlı programda programda Anafartalar lisesi binası ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve özel sektöre devredilmesinin söz konusu olmadığını, ileride böyle bir şey söz konusu olursa da zincirle kendimi okulun önüne bağlayıp buna ilk tepki gösteren kişinin kendisi olacağını ifade etti.

Eleştirilerin doğal olduğunu ve bunları bu sürecin doğal bir unsur olarak karşıladığını ifade eden Berova, Anafartalar Lisesi’nin özel sektöre verileceği ile ilgili söylenti ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Daha önce de ifade ettiği gibi binanın İlkokul amaçlı kullanılacağını söyleyen Berova, kendisi görevden ayrıldıktan sonra Anafartalar lisesi binasının özel sektöre devredilmesi gibi bir düşünce gündeme gelmesi halinde de bir Girneli olarak onun tepki göstereceğini ifade ederek, “böyle bir şey gündeme gelirse, okulun önüne kendini zincirle bağlayan ilk kişi ben olurum” diye konuştu.

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