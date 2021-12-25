  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAÜnlü Bilim İnsanı Uyardı: Corona' da Semptomları Değişti

Anahtarı Unutunca Balkondan Girerken Aşağı Düştü

» »
Polis Basın Subaylığı Açıkladı
Anahtarı Unutunca Balkondan Girerken Aşağı Düştü

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

24.12.2021 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Özgür KURT (E-45) evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralanmıştır.

Mehmet Özgür KURT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de silahlı kavga! 1 ağır yaralı...21 Aralık 2021 Salı 23:16
  • Çamlıbel'de İntihar18 Aralık 2021 Cumartesi 11:53
  • Girne’de Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı18 Aralık 2021 Cumartesi 11:16
  • Falyalı Serbest Bırakıldı17 Aralık 2021 Cuma 16:11
  • Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı16 Aralık 2021 Perşembe 17:49
  • Cadde Üzerinde Darp Etti14 Aralık 2021 Salı 16:21
  • BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:41
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü’den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı10 Aralık 2021 Cuma 18:03
  • Kumarhanede Hırsızlık10 Aralık 2021 Cuma 15:36
  • Üstünde Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı09 Aralık 2021 Perşembe 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti