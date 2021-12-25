Anahtarı Unutunca Balkondan Girerken Aşağı Düştü

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
24.12.2021 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Özgür KURT (E-45) evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralanmıştır.
Mehmet Özgür KURT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.