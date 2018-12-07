Analiz sonuçları açıklandı: 2 numunede ilaç kalıntısı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,Kırmızı Acı Biber ,Patates, Kepek, Cennet Meyvesi , Pul Biber Çeşitleri, Buğday,Soya Küsbesi, Arpa, Siyah Erik ve Mısır olmak üzere 33 numuneden 31'i temiz olup, 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd ait Armut’tan (Ank) alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Halil Kasap Paz.ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Biber Çeşitleri, Havuç,Brokoli ve Taze Soğan olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ve Mağusada Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürünlerinden alınan (2.) numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik'in ürününden alınan numunede, ruhsatsız ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.