Analiz sonuçları açıklandı: 2 numunede ilaç kalıntısı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,Kırmızı Acı Biber ,Patates, Kepek, Cennet Meyvesi , Pul Biber Çeşitleri, Buğday,Soya Küsbesi, Arpa, Siyah Erik ve Mısır olmak üzere 33 numuneden 31'i temiz olup, 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd ait Armut’tan (Ank) alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Halil Kasap Paz.ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Biber Çeşitleri, Havuç,Brokoli ve Taze Soğan olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ve Mağusada Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürünlerinden alınan (2.) numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik'in ürününden alınan numunede, ruhsatsız ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Holly Grains Ltd &Başpınar
İthal
Mısır
Temiz
2
Nej Gairn Ltd
İthal
Kepek
Temiz
3
Svs Tic. Ltd.
İthal
Mısır
Temiz
4
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
5
Svs Tic. Ltd.
İthal
K.Acı Biber
Temiz
6
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Limit Üstü
7
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
8
Cey-Par Tic.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
9
Cey-Par Tic.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
10
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut(Ank)
Limit Üstü
11
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
12
Çınar Gıda Ltd.
İthal
Buğday
Temiz
13
Holly Grains Ltd
İthal
Mısır
Temiz
14
Rova Trd. Ltd.
İthal
Pul Biber
Temiz
15
TÜK
İthal
Arpa
Temiz
16
Sadamir Ltd
İthal
Patates
Temiz
17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Siyah Erik
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
20
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
21
Svs Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
22
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
23
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut(S.M)
Temiz
24
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
25
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
26
Özçağ Free Port
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
27
TÜK
İthal
Arpa
Temiz
28
Baharyolu
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
29
Baharyolu
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
30
M.Haci Ali Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
31
M.Haci Ali Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi(Bütün)
Temiz
32
Sadamir Ltd
İthal
Patates
Temiz
33
TÜK
İthal
Kepek
Temiz
34
Cabbar Çelik
Türkmenköy
Kereviz
İmha
35
Cabbar Çelik
Türkmenköy
Mor Sarma
Temiz
36
Cabbar Çelik
Türkmenköy
Taze Soğan
Temiz
37
İzzet Kızıltoprak
Aydınköy
Maydanoz
Temiz
38
Hüseyin Cankur
Aydınköy
Mor Patlıcan
Temiz
39
Emin Ahmet
Aydınköy
Havuç
Temiz
40
Kemal Selim
Aydınköy
Domates
Temiz
41
Hasan Çolak
Yedidalga
Salatalık
Temiz
42
Cevdet Atalar
Yeşilırmak
Biber Kapya
Temiz
43
Atalay Canveren
Yeşilırmak
Marul
Temiz
44
Barış Baş
Yeşilırmak
Sarma
Temiz
45
Serdinç Hayta
Mağusa
Salatalık
Temiz
46
Serdinç Hayta
Mağusa
Domates
Temiz
47
Serdinç Hayta
Mağusa
Patlıcan
Temiz
48
Muzaffer Cabbar
Mağusa
Biber Dolmalık
Temiz
49
Taşim Dağlı
Mağusa
Salatalık
Temiz
50
Medine İster
Mağusa
Marul
Temiz
51
Veli Dölek
Mağusa
Domates
Temiz
52
Fikri Terkan
Alsancak
Domates
Temiz
53
Fon Line Ltd.
Girne
Domates
Temiz
54
Tar-San Ltd.
Çatalköy
Beyaz Lahana
Temiz
55
Tar-San Ltd.
Çatalköy
Brokoli
Temiz
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