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Analiz sonuçları açıklandı: 2 numunede ilaç kalıntısı

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Tarım Dairesi 30 Kasım - 6 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Analiz sonuçları açıklandı: 2 numunede ilaç kalıntısı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde  değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri,Kırmızı Acı Biber ,Patates, Kepek, Cennet Meyvesi , Pul Biber Çeşitleri, Buğday,Soya Küsbesi, Arpa, Siyah Erik ve Mısır olmak üzere 33 numuneden 31'i temiz olup, 2 numunede  ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                       

 

SVS Tic. Ltd ait Armut’tan (Ank) alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği  üzerine menşeine iade edilecektir.        Halil Kasap Paz.ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.                        

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Biber Çeşitleri, Havuç,Brokoli ve Taze Soğan olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                        

Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ve Mağusada Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürünlerinden alınan (2.) numunelerin temiz  çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin        verilmiştir.                   

Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik'in ürününden alınan numunede, ruhsatsız ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.                   

                           

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains Ltd &Başpınar

İthal

Mısır

Temiz

2

Nej Gairn Ltd

İthal

Kepek

Temiz

3

Svs Tic. Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

K.Acı Biber

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

7

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

8

Cey-Par Tic.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

9

Cey-Par Tic.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

11

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

12

Çınar Gıda Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

13

Holly Grains Ltd

İthal

Mısır

Temiz

14

Rova Trd. Ltd.

İthal

Pul Biber

Temiz

15

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

16

Sadamir Ltd

İthal

Patates

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Erik

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

22

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

23

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

24

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

25

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

Özçağ Free Port

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

27

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

28

Baharyolu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

29

Baharyolu

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

30

M.Haci Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

31

M.Haci Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi(Bütün)

Temiz

32

Sadamir Ltd

İthal

Patates

Temiz

33

TÜK

İthal

Kepek

Temiz

34

Cabbar Çelik

Türkmenköy

Kereviz

İmha

35

Cabbar Çelik

Türkmenköy

Mor Sarma

Temiz

36

Cabbar Çelik

Türkmenköy

Taze Soğan

Temiz

37

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Maydanoz

Temiz

38

Hüseyin Cankur

Aydınköy

Mor Patlıcan

Temiz

39

Emin Ahmet

Aydınköy

Havuç

Temiz

40

Kemal Selim

Aydınköy

Domates

Temiz

41

Hasan Çolak

Yedidalga

Salatalık

Temiz

42

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Biber Kapya

Temiz

43

Atalay Canveren

Yeşilırmak

Marul

Temiz

44

Barış Baş

Yeşilırmak

Sarma

Temiz

45

Serdinç Hayta

Mağusa

Salatalık

Temiz

46

Serdinç Hayta

Mağusa

Domates

Temiz

47

Serdinç Hayta

Mağusa

Patlıcan

Temiz

48

Muzaffer Cabbar

Mağusa

Biber Dolmalık

Temiz

49

Taşim Dağlı

Mağusa

Salatalık

Temiz

50

Medine İster

Mağusa

Marul

Temiz

51

Veli Dölek

Mağusa

Domates

Temiz

52

Fikri Terkan

Alsancak

Domates

Temiz

53

Fon Line Ltd.

Girne

Domates

Temiz

54

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Beyaz Lahana

Temiz

55

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Brokoli

Temiz

 

 

 

 

 

                                                       

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