  • BIST 101.094
  • Altın 226,634
  • Dolar 5,4402
  • Euro 6,1135
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ananas'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

» »
Twitter’da kısa bir süre içinde viral olan ve ananasın farklı bir yeme tekniğini gösteren video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Ananas'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

Bir kullanıcı, “Hayatım bir yalandan ibaretmiş” yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı videoda kullanılan yöntemin 'yalan haber' olduğunu yazdı.

Twitter'da paylaşılan ve bir kadının ananas kolayca soyup yediği video, kısa bir süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenilip birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

 

​Dennis Naghizadeh'in paylaştığı videoda, bir kadının ananası bıçak kullanmadan, sadece işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kolay bir şekilde yediği görülüyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Filmlere Konu Olacak 1.5 Milyar Dolarlık Loto Hikayesi09 Mart 2019 Cumartesi 13:00
  • Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor08 Mart 2019 Cuma 19:17
  • Dünyadaki başlıca ölüm nedenleri neler?08 Mart 2019 Cuma 11:52
  • Akit yazarı Dilipak: 8 Mart yürüyüşlerine katılanlar, fahişelikten yanalar08 Mart 2019 Cuma 11:45
  • Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo tehlikesi!07 Mart 2019 Perşembe 14:29
  • İklim Için 15 Mart’ta Genel Grev, 16 Mart’ta ‘Yüzyılın Yürüyüşü’06 Mart 2019 Çarşamba 22:27
  • Bahar müjdelendi: Üçüncü cemre de düştü06 Mart 2019 Çarşamba 22:17
  • Yanlış embriyo transfer edilen kadın başka çiftin bebeğini doğurdu06 Mart 2019 Çarşamba 22:05
  • Bu sinek 45 milyon yaşında!06 Mart 2019 Çarşamba 21:39
  • Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması: Talihli, henüz başvuruda bulunmadı06 Mart 2019 Çarşamba 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti