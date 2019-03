Ananas'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

Bir kullanıcı, “Hayatım bir yalandan ibaretmiş” yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı videoda kullanılan yöntemin 'yalan haber' olduğunu yazdı.

Twitter'da paylaşılan ve bir kadının ananas kolayca soyup yediği video, kısa bir süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenilip birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

​Dennis Naghizadeh'in paylaştığı videoda, bir kadının ananası bıçak kullanmadan, sadece işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kolay bir şekilde yediği görülüyor.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO