Ananas'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'

Twitter’da kısa bir süre içinde viral olan ve ananasın farklı bir yeme tekniğini gösteren video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bir kullanıcı, “Hayatım bir yalandan ibaretmiş” yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı videoda kullanılan yöntemin 'yalan haber' olduğunu yazdı.

Twitter'da paylaşılan ve bir kadının ananas kolayca soyup yediği video, kısa bir süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenilip birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

​Dennis Naghizadeh'in paylaştığı videoda, bir kadının ananası bıçak kullanmadan, sadece işaret parmağı ile baş parmağını kullanarak kolay bir şekilde yediği görülüyor.