“Anaokul, 1. Ve 2. Sınıflar Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Anaokul, 1. Ve 2. Sınıfların Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında eğitime yönelik yeni kararlar alındığını, buna göre, anaokul ve ilkokul birinci ile ikinci sınıfların Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayabileceğini bildirdi.

Haber Kıbrıs’ta yayınlanan, Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk olan Bakan Çavuşoğlu, 14 Eylül’den sonra, ilkokul 1 ve 2. Sınırların dönüşümsüz bir eğitim modelinde ilerletileceğini işaret etti.