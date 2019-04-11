Anar araştırma müdürü:"İstanbul'da seçimin yenilenmesi halinde..."

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 31 Mart yerel seçimi süresi boyunca iktidarın söyleminin özellikle AKP'li Kürt seçmeni etkilediğini söylerken "AK Partili Kürt seçmenin önemli bir bölümünün sandığa gitmeyerek tepki gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

Artı Gerçek'ten Can Bursalı'ya konuşan Uslu'nun 31 Mart yerel seçime dair değerlendirmelerinden bir kısım şöyle:

"İstanbul'da seçimin yenilenmesi halinde, rakip partilerin söylemleri ve tutumları sonucu belirleyici olacaktır. Ayrıca Saadet Partisi ve DSP'nin tavrı da önemli. Saadet Partisi'nin CHP adayını desteklemesi halinde aldıkları yüzde 1.2'li oy, aradaki makası açabilecek nitelikte.

Ekonomi belirleyici olsaydı, Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa ve Kocaeli'nde AK Parti'nin adayları kazanmazdı. Dolayısıyla ekonomide yaşananlar tek başına seçimin sonucunu belirledi diyemeyiz.

İktidarın söylemi özellikle AK Partili Kürt seçmen üzerinde etkili oldu. AK Partili Kürt seçmenin önemli bir bölümünün sandığa gitmeyerek tepki gösterdiğini düşünüyorum."