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ANAR: Seçmen 'beka sorunu'na ikna olmadı, AKP oy kaybediyor

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Araştırma şirketi ANAR'ın başkanı İbrahim Uslu, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçim mitinglerinde sürekli vurguladığı ‘beka sorunu’ tartışmalarının halkta karşılık bulmadığını belirterek, 'İktidar sürekli oy kaybediyor' dedi.
ANAR: Seçmen 'beka sorunu'na ikna olmadı, AKP oy kaybediyor

İktidar kulislerine yakınlığıyla bilinen ANAR Başkanı İbrahim Uslu, halkın birinci gündeminin yüzde 76,5’le ekonomik kriz olduğunu söyledi. Uslu, "beka" dahil diğer tüm sorunların yüzde 5’in altında kaldığını ve iktidarın kötü giden ekonominin faturasını ödeyeceği sonucuyla karşılaştıkları anlattı.

FOX TV’de açıklamalarda bulunan Uslu, yerel seçimlerle ilgili farkındalığın çok yüksek olduğunu belirterek, “Seçmen davranışını etkileyen iki tane temel davranış var. Bunlardan birincisi rasyonel tercih. Yani ekonomi ve ülkenin çıkarları. Diğeri de siyasal kimlik. Bugün ülkenin en büyük sorunu, ekonomidir. AKP ekonomi üzerinden gidemeyeceği için durumu beka sorununa getiriyor. Yaptığımız saha araştırmalarında geçen yılın bu seneden daha iyi olduğunu söyleyen büyük bir kitle var. Gelecek senenin de bu seneden daha iyi olmayacağını da söylüyorlar. Bu da her sene geriye doğru gittiğimizi gösteriyor” dedi.

‘SEÇMEN BEKA SORUNUNA İKNA OLMADI’

Seçmenin "beka sorunu"nun var olduğuna ikna olmadığını ve ekonomik kriz nedeniyle iktidarın bir fatura ödeyeceğini söyleyen Uslu, “AKP iktidarının sürekli beka vurgusu yapması, elinde başka koz kalmamasından kaynaklı. Aslında referandumda, son genel seçimlerde işe yaradı. Ama bu süreç uzadıkça, vatandaşı buna inandırmak artık kolay değil. Erdoğan’ın ‘Zillet İttifakı’ söylemi de vatandaşlar arasında kendine çok yer bulan bir söylem değil. Kendi seçmeni bile buna inanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘anketlere inanmıyorum’ açıklaması için de şu yorumda bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın eline giden anketlerin olumsuz olması ve siyasi ortamda bunların açıklanmasını istememesi, AKP aleyhine bir psikoloji olmasını istememesinden kaynaklı. Cumhur İttifakı’nda kaybedeceklerine dair bir kanaat oluşursa sorunlar baş gösterir. Mesela ittifak seçmeni, ‘nasıl olsa kaybedecek, bizim adayımız da yok, niye sandığa gideceğiz’ diyebilir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, o psikolojik atmosferi dağıtmak ve ters bir psikoloji için bu söylemi gerçekleştirdi.”

   

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