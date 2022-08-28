  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Anastasiad: "Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakla yükümlüyüz"

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa makul çözüm bulunması için “insani açıdan mümkün olan her şeyi yaptığını” iddia etti.
Anastasiad: "Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakla yükümlüyüz"

Haravgi gazetesinin haberine göre Limasol’da Cuma akşamı düzenlenen bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumakla yükümlü olduklarını kaydederken, Crans Montana’daki tutumuyla ilgili karşıt görüşte olanlara eleştiride bulunarak, bu kişilerin “Kıbrıs dostu olmayan ve farklı amaçlara hizmet eden argümanlar benimsediklerini” belirtti.

Habere göre Anastasiadis, BM belgelerine atıfta bulunarak, Rum tarafının arzusunun Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’taki Rumların öngördüğü değil, BM kararları ve AB ilkeleri ve insani değerlerin öngördüğü koşullar zemininde çözüm bulunması olduğunu defalarca dile getirdiğini ifade etti.

Anastasiadis, Crans Montana’da veya daha öncesinde ortaya konan iddiaların, başka bir Avrupa devletinde veya dünyanın herhangi bir devletinde geçerliliği olmadığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:51
  • RMMO Mısır’da gerçekleştirilen askeri tatbikata katıldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:46
  • Güneyde bir haftada 16 Kişi Corona'dan Yaşamını Yitirdi27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:07
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ın doğal gaz aramalarına destek26 Ağustos 2022 Cuma 11:37
  • Rum Benzinciler Birliği KKTC'den akaryakıt konusunu Avrupa Birliğine taşıyor25 Ağustos 2022 Perşembe 13:48
  • CTP Güzelyurt'ta PM adaylarını tanıttı24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:46
  • Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi23 Ağustos 2022 Salı 15:06
  • Eviyle birlikte arşivi de yandı!23 Ağustos 2022 Salı 14:58
  • Baf’ta çıkan yangın kontrol altına alındı23 Ağustos 2022 Salı 11:23
  • Güney Kıbrıs'ta yeni doğal gaz yatağı23 Ağustos 2022 Salı 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti