Anastasiades: 'Agresif' tutumunu sürdürürse Türkiye'nin AB adaylığı düşürülmeli

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades, Doğu Akdeniz'deki agresif tutumunu sonlandırmaması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünün düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Politico'ya verdiği röportajda Anastasiades, AB'nin yasa dışı olarak tanımlamasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdürerek çok ileri gittiğini aktardı.

Kıbrıslı lider Türkiye'nin ya bir aday ülke olmanın getirdiği şartları yerine getirmesi gerektiğini, eğer bunlara uymazsa ne üyeliğinin ne de adaylığının mümkün olamayacağını vurguladı.

Öte yandan Anastasiades "biz Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması taraftarıyız, şimdiki gibi agresif bir tavır sergileyen Türkiye yerine Avrupalı bir komşumuz olmasını tercih ederiz," ifadelerini kullandı.

'Güçlü bir mesaj'

Avrupa Birliği şubat ayında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle 2 TPAO yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Bu karar üzerine bazı diplomatlar göçmen sorunu nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyen Almanya gibi ülkelerin daha sert adımlar atılmasını istemediğini aktarmıştı.

Bu listeye yeni isimler eklemenin de alternatifler arasında olduğunu vurgulayan Anastasiades fakat artık konunun AB-Türkiye ilişkileri perspektifinde bütüncül olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıslı lider barışçıl bir çözümü tercih etse de Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek için atılabilecek adımlardan birinin üyelik müzakerelerini resmi olarak durdurmak olduğunu belirtti.

Birleşme görüşmeleri

Anastasiades, ekim ayında yapılacak seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeniden seçilmesi halinde birleşme görüşmelerin 'kesinlikle' başlayabileceğini aktardı.

Anastasiades Kıbrıs açıklarında çıkarılacak doğal gazdan elde edilecek gelirleri paylaşmak ve Türkiye ile olan gerilimi düşürmek için Ankara'nın Kıbrıs'ın enerji arama haklarını tanıması halinde gelirlerin bri kısmını Türk tarafına vermeyi teklif ettiğini vurguladı. Anastasiades nüfus oranına göre gelirden düşecek payı bir akreditif hesaba yatırmayı hazır olduğunu vurguladı.