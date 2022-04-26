Anastasiades Estonya’yı ziyaret edecek ve dijital dönüşüm anlaşması imzalayacak

Nicos Anastasiades 27-29 Nisan tarihleri arasında Estonya’ya resmi bir ziyarette bulunacak ve Estonya Başkanı Kaja Kallas ile bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Cuma günü yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Basın Müdürü Andreas Yosif, Anastasiades’in Estonya Cumhurbaşkanı Alan Karis ve Parlamento Başkanı Juri Ratas ile de görüşeceğini bildirdi.

Açıklamaya göre mutabakat zaptı ile Hükûmet dijital dönüşüm alanında reformların uygulanmasına yönelik çabaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Basın Müdürü Yosif, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hedefinin Estonya’nın uygulama aşamasında olan bilgisini bir dizi dijital dönüşüm projelerini uygulamaya aktarmak olduğunu kaydetti.

Andreas Yosif, Estonya’nın e-hükûmet ve dijital dönüşüm alanlarında öncü ülkelerden biri olarak düşünüldüğünü belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in ziyaretinde Hükûmetin büyük önem verdiği alanlar olan e-hükûmet ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesine yoğunlaşacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Estonya ziyaretinde muhataplarına Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rum tarafının adil ve kalıcı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, Avrupa Birliği değer ve ilkelerine uyumlu bir çözüm üzerindeki görüşleri hakkında bilgi de verecek.