Anastasiades, Kıbrıs Helenizminin ateş altında olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Salı günü, barış sürecini idare ettiği için kendisine saldıranların gerçekte Kıbrıslı Rumlara saldırdığını ileri sürerek, yakın zamanda sızdırılan bir BM belgesinin başından beri söylediklerini doğruladığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Salı günü, barış sürecini idare ettiği için kendisine saldıranların gerçekte Kıbrıslı Rumlara saldırdığını ileri sürerek, yakın zamanda sızdırılan bir BM belgesinin başından beri söylediklerini doğruladığına dikkat çekti: İsviçre'de müzakerelerin başarısız olması 2017 yılı garantiler konusunda Türkiye'nin uzlaşmazlığıyla geçti.



“Ateş altında olan Cumhurbaşkanı değil. Ne zaman sorumluluk yükleseler ateş altında kalan Kıbrıs Helenizmi'nin kendisidir… benden istedikleri garantileri ve [Türk] birliklerinin varlığını kabul etmek, Türkiye'nin aradığı her şeyi kabul etmek değilse, ”dedi Anastasiades.

Crans Montana'da Temmuz 2017'de yapılan görüşmelerde davranışlarıyla ilgili olarak – öncelikle Akel'den gelen – devam eden kınamaya atıfta bulunduğu anlaşılıyor. Anastasiades, bu tür eleştirilerin Türk tarafının işine geldiğini ileri sürdü.

Gazetecilerin, 6 Temmuz 2017'de Crans Montana, İsviçre'de alınan notlar olan sızdırılan BM belgesi hakkındaki sorularını yanıtlayan başkan, orada bir anlaşmaya varmak için mümkün olan her şeyi yaptığını yineledi.

“[Bir çözüm paketinin parçası olarak] güvenlik konusu, daha önce hiç tartışılmamışken, bizim kendi eylemlerimiz sayesinde gündeme getirildi ve BM Genel Sekreteri ile 4 Temmuz'da yapılan toplantının ardından iyi bilinmektedir. Anastasiades, 2017'de artık kullanılmayan bir garanti sisteminden ve gerektiğinde güvenliği sağlamak için başka bir yol bulunması gerektiğinden söz eden önemli bir açıklama geldi" dedi.

“Bu nedenle… o zaman belirttiğim ve şimdi tekrarlamak istediğim gibi, görüşmelerin çökmesine neden olan şey, Türkiye'nin belirli bir süre için askeri birlik önerisine kıyasla garantilerde ve artan sayıda işgal askerinin varlığında ısrar etmesiydi. 1960 Antlaşması'nın öngördüğü şekilde.

Sızıntı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında 6 Temmuz 2017'de Crans Montana'da gerçekleşen görüşmede alınan notlarla ilgili.

Not tutan kişi üst düzey BM yetkilisi Matthias Schuster'di. Görüşme, Anastasiades, Çavuşoğlu ve Guterres arasında bir çıkmaza yol açan çalışma yemeğinden saatler önce gerçekleşti.

Tartışmanın özetine göre Guterres, Türkiye'nin baş diplomatına "Geçmiş günlerin görüşmelerini dikkate alarak Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin neler olduğunu" sordu.

Devam ediyor: “Sayın Çavuşoğlu, Türkiye için sıfır asker, sıfır garanti görüşünün bir başlangıç ​​pozisyonu olmadığını (başlangıç ​​pozisyonu değildi) belirtti.”

Belgenin başka bir yerinde şöyle yazıyor: “Sayın Çavuşoğlu, Garanti Antlaşması'nın Türkler ve Kıbrıslı Türkler arasında tabu bir konu olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin hayati güvenlik endişeleri vardı. Bu nedenle Türkiye'nin bu konudaki tutumunu değiştirmesi son derece zor olmuştur.

“Türkiye'nin kabul edebileceği şey, Garanti Antlaşması'nın adının Uygulama Antlaşması olarak değiştirilmesidir. Dört parti ile. İlk aşamada, tüm tarafların ortak eylemi (endişe verici eylemlerle başa çıkmak için) mümkün değilse, Antlaşma tek taraflı eylem hakkını içerecektir.”

Adadaki birliklerin azaltılmasına ilişkin olarak, “çözümün uygulanmasının başlamasıyla birlikte asker sayısında önemli bir azalma yapılabilir. Hala daha fazla indirim olabilir, çözümün uygulanmasındaki ilerlemeye bağlı olarak bir gözden geçirme olabilir. Etkili bir uygulama geri çekilmeyi daha da hızlandıracaktır.”

Anastasiades'in Crans Montana'daki Türk uzlaşmazlığını göstermek için altını çizdiği BM notlarından önemli bir alıntı şudur: “İttifak Antlaşması yeni bir Antlaşma olarak yapılandırılabilir, ancak Türk birliklerinin daimi mevcudiyeti için hüküm içermelidir. Sıfır asker Türkiye için kırmızı çizgiydi. [Yunan dışişleri bakanı] Bay Kotzias'ın önerisine göre Antlaşma, Dostluk Antlaşması olarak yeniden adlandırılabilir.”

Salı günü ağırlığını koyan sosyalist parti Edek, sızdırılan BM belgesinin "Türkiye'nin [Kıbrıs'taki] tüm devletin işleyişini kontrol altına almak amacıyla bir çözüm yoluyla siyasi sermaye yaratabilmesi için Türkiye'nin yayılmacı hedeflerini doğruladığını" söyledi.