Anastasiades rahat duruyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Brüksel’de basına yaptığı açıklamada, Anastasiades’in, Kıbrıs’ın göçmenleri kabul eden, nüfus oranı dikkate alındığında, AB üyesi ikinci ülke olduğunu belirterek aynı zamanda uzun yıllardır kronikleşen Türk yerleşikler ve adanın demografik yapısının değiştirilmesi sorunlarıyla mücadele etmekte olduğuna işaret edip, Avrupalı meslektaşlarından, AB’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki mülteciler sorunuyla ilgili baskıların azaltılmasına katkıda bulunmalarını isteyeceğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü, “Avrupa Konseyinin bugünkü ve yarınki düzenli toplantısı, ele alınacak konuların önemi nedeniyle, AB için kritik bir dönemde gerçekleştirilmektedir” dedi.

Hükümet Sözcüsü, “Anastasiades Konseyin atölye çalışmalarına katılıyor ve orada ülkemizin pozisyonun ortaya koyacak. Özellikle mülteci konusunda Anastasiades ülkemizin 180 kilometrelik bir cephe ile – çatışma hattı olan ve yasa dışı göçmenlerin giriş yaptığı – çok hassas bir konumda olduğunu ve aynı zamanda uzun yıllardır işgal altındaki bölgelerin kolonizayonu ve demografik değişiklikle ile ilgili sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuzu vurgulayacak”.

“Anastasiades ortaklarımıza, Türkiye’nin geri gönderme anlaşmasını uygulamayı reddetmesi nedeniyle, mülteciler konusunun Kıbrıs için özel bir boyuta ulaşmaya başladığını vurgulayacak”.

Sözcü devamla “AB kararlarında, Kıbrıs sorununun çözümü konusu ve özellikle güvenlik ve garantilerle ilgili olarak Türkiye’nin sorumlulukları ve Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başka müzakere başlığı açılmayacağı konusunda ortaklarımızın güçlendirici pozisyonları ve taahhütleri de ortaya konulmaktadır ve bunu vurgulamak istiyorum” dedi.