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Anastasiades seçimler ışığında birlik çağrısı yaptı

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Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, “amacımız Kıbrıs sorununa barışçıl, yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüm bulunmaktır” vurgusunu yaptı.
Anastasiades seçimler ışığında birlik çağrısı yaptı

Nikos Anastasiades, cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında herkese birlik çağrısı yaptı. Lefkoşa’da cuma akşamı düzenlenen DİSİ’nin Siyasi-İdeolojik Genel Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, Cumhurbaşkanı görevinin son gününe kadar Kıbrıs’ın Türk işgalinden kurtulması ve yeniden birleşmesi mücadelesine devam edeceğine işaret etti.

 

Hükûmetin icraatlarının önemli noktalarına değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, kararlı ve ilerici yönetiminden dolayı “ekonomik istikrar ve kalkınma, çalışma barışı, işletmelere, işçilere, savunmasız gruplara destek, kalkınma projeleri ve önemli devlet yapılarının çağdaşlaşması sağlandı” dedi.

 

Ukrayna’daki Rus istilasından dolayı yaşanan yeni kriz hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kıbrıs hükûmetinin ekonominin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon avro değerindeki iki ekonomik paket açıkladığını söyledi.

 

Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, “amacımız Kıbrıs sorununa barışçıl, yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüm bulunmaktır” vurgusunu yaptı.

 

“Bunu başaramadıysak Kıbrıs Rum tarafının davranışından değil, Türkiye’nin davranışından kaynaklandığını” ifade eden Cumhurbaşkanı Anastasiades, bunun yayınlanan BM tutanaklarında kaydedildiğini ve işgalci ordunun anakronik garanti sisteminde ısrar etmesiyle ispat edildiğini vurguladı.

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