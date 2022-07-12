Anastasiades: "Yunanistan ile koordinasyon içinde Ankara'nın gerginlik yaratma girişimlerine fırsat verilmeyecek"

Anastasiades, Kıbrıs ve Yunanistan'ın "tam bir koordinasyon" içinde olduğunu vurgulayarak, Ankara'nın gerginlik yaratma politikalarının arkasından sürüklenmemek gerektiği mesajını verdi.

Japonya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, ülkenin cinayete kurban giden eski Başbakanı Shinzo Abe için açılan taziye defterinin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, "her şeyi soğukkanlılıkla takip ediyoruz ve elimizdeki bilgilerin söylentileri yoğunlaştırması gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

"Yunanistan ile bazılarının yaptığı gibi revizyonist heveslere ve algılara sahip olmaksızın Avrupa devletlerine yakışan bir tutum sürdürüyoruz." mesajını veren Cumhurbaşkanı Anastasiades, BM Genel Sekreteri'nin raporuyla ilgili "önemli boşluklar var, kabul edilemez bir denklem söz konusu ve elbette hem Genel Sekreter hem de Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde girişimler hazırlanıyor" açıklamasını gerçekleştirdi.

Bir gazetecinin Türkiye'nin kışkırtıcılığının sürekli arttığı yönündeki yorumuna cevaben Cumhurbaşkanı, Ankara’nın adımlarının izlendiğini "Türk hükûmetinin revizyonist politikalarına destek için bazı müttefiklerin abartılı bir gayret gösterdiklerini ve müttefiklerle AB nezdinde gereken girişimlerin yapıldığını" vurguladı.

"Ankara'nın, kabul edilemez davranışlarını meşrulaştırmak için ortamı gerginleştirme politikasının ardından sürüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Anastasiades, Yunanistan Başbakanı "tam bir koordinasyon içinde" hareket ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Türk liderin Cumhurbaşkanı Anastasiades'e hitaben yazdığı ve BM Genel Sekreteri'ne de gönderdiği mektupla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı Anastasiades, "kendisi (Ersin Tatar) aldığı talimatlar temelinde hareket ediyor" yorumunda bulunarak şunları ekledi: "Dolayısıyla, evet, bunun (Ersin Tatar’ın önerilerinin) göstermelik olduğuna ve benimsenmesi halinde diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak, olumlu bir iklimin yaratılmasına gerçekten katkıda bulunacak, dikkate şayan güven arttırıcı önerilerimiz yoluyla yaratılan imajı tersine çevirmeye yönelik bir hamle olduğuna inanıyorum."