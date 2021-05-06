Anastasiades Zirve Toplantısı için Porto’ya gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak 2 günlük Porto Sosyal Zirvesi’ne (Porto Social Summit) katılmak amacıyla bugün Portekiz’e hareket edecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak 2 günlük Porto Sosyal Zirvesi’ne (Porto Social Summit) katılmak amacıyla bugün Portekiz’e hareket edecek.



Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Portekiz dönem başkanlığının düzenlediği Porto Sosyal Zirvesi’ne katılmak amacıyla bugün Portekiz’e gideceğini yazdılar.



Habere göre, zirve, iki bölümden oluşacak. Yarınki ilk bölümde, AB liderlerinin ve sosyal ortakların katılımıyla Üst Düzey Konferansı gerçekleştirilecek.



Yarın gece düzenlenecek çalışma yemeğiyle başlayacak ve ertesi gün de devam edecek ikinci bölümde ise, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının gayrıresmi toplantısı gerçekleştirilecek.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, çalışma yemeği sırasında 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılan 5+BM konferansının sonuçları konusunda mevkidaşlarını bilgilendirecek.



Anastasiadis’e Porto ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ve diğer yetkililer eşlik edecek.