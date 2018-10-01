Anastasiades'ten Kıbrıslı Türkler'e: Geleceğimiz için karşılıklı saygının ön şart olduğunu anlayın

Anastasiades, “Bugün, 'Kıbrıs'ın 'kuruluş yıldönümü'nü kutluyoruz. Bugün, herkes topraklarımızın 'özgürleşmesinden' dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

“Aynı zamanda bir tefekkür etme günü olmalıdır; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları; Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için bir tefekkür etme günü olmalıdır” şeklinde konuşan Nikos Anastasiades, “ancak perspektifler yaratılması ve bir geleceğin oluşturulması için tüm insan hakları ve özgürlükler uygulanmalı ve Topluluk Müktesebatıyla tamamen uyumlu olacak çağdaş bir devlet gerekir” dedi.

Anastasiades, “bundan dolayı, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza geleceğimiz için karşılıklı saygının ön şart olduğunu anlamaları için çağrı yapıyorum” dedi.

“Tüm Kıbrıs halkının; onların ve bizim insan haklarının tanınması, 'işgalin' sora erdirilmesi, üçüncü ülkelerin müdahale etmemesi ve Topluluk Müktesebatı’nın uygulanması” gerektiğini savunan Nikos Anastasiades, “Sadece bunlarla ileri gidebileceğimize inanıyorum” dedi.