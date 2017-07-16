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Anastasiadis: 15 Temmuz bir utanç günüdür

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Anastasiadis: 15 Temmuz bir utanç günüdür
15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta yaptığı darbenin yıldönümü sebebiyle, dün Rum tarafında çeşitli etkinlikler düzenlendiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, “bunu bir utanç günü, tarihlerindeki kara bir sayfa, aynı zamanda Atina askeri cuntası tarafından gerçekleştirilen bir vatana ihanet günü” olarak niteleyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “vatanın işgal birliklerinden kurtulması için, birlik ve beraberlik gerektiğini” ileri sürdü.

“Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde, Başpiskopos Hrisostomos’un yönettiği ve devlet-hükümet yetkililerinin katıldığı bir anma töreni yapıldığını yazan gazete, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un yaptığını kaydetti.

Gazeteye göre Sizopulos konuşmasında, “arzu edilen çözüme yol açabilecek olan ‘tarihi açıdan kendini bilme’ gereksiniminden” söz etti.

ELAM’IN ÇELENK KOYMASI TEPKİYE NEDEN OLDU

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın temsilcisinin “Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde yer alan mezarlıkta hazır bulunmasının, darbe sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine neden olduğunu yazdı.

Darbe sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından birinin, ELAM temsilcisinin koyduğu çelengi kaldırdığını ve bunun ardından ELAM temsilcisiyle sözkonusu yakınlar arasında şiddetli bir diyalog gerçekleştiğini kaydeden gazete, daha sonra ELAM’ın koyduğu çelengin mezarların arkasına çekildiğini ekledi.

RUM MECLİSİNİN ÖZEL OTURUMU ANASTASİADİS OLMADAN GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, Rum Meclisi’nin “darbenin ve Türk işgalinin kınanmasına” dair dünkü özel oturumunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmadan gerçekleştiğini yazan gazete, bunun sorumluluğunu Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in üstlendiğini kaydetti.

Gazeteye göre Şilluris, ofisinin Anastasiadis’e davet göndermeyi ihmal etmesi, aynı zamanda Kıbrıs dosyası dokümanlarının teslim edilmesine ilişkin özel oturum dolayısıyla yaşanan karışıklık yüzünden, Anastasiadis’in özel oturuma katılmadığını ifade etti.

Alithia ise haberinde, meclisin dünkü toplantısında, Rum siyasi partilerin Kıbrıs Dosyası ve Crans- Montana’daki çıkmazla ilgili konuşmalar yaptıklarını yazdı.

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