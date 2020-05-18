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Anastasiadis: "3 günde 130 vaka çıkarsa en başa döneriz"

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Rum Lider Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada 3 günde 130 koronavirüs vakasının çıkması durumunda önlemlerin tekrardan alınacağını söyledi.
Anastasiadis: "3 günde 130 vaka çıkarsa en başa döneriz"

Nikos Anastasiadis Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı.

Anastasiadis, 3 günde 130 vakanın çıkması durumunda önlemlerin tekrar alınacağını söyledi. 

Anastasiadis, 21 Mayıs Perşembe günü önlemlerin gevşetileceğini de açıklamıştı.

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