Anastasiadis: 48 Yıldır Türkiye ve Sakinleri İşgalde Israr Ediyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü münasebetiyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 48 yıldır Türkiye ve buradaki yerleşimcilerin, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal etmekte olduğunu ancak Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin işgalci askerlerden arınmış ve yeniden birleşmiş bir ülkede yaşama arzularında ısrar ettiğini vurguladı..

Anastasiadis’in paylaşımı şu şekilde: