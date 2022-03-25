Anastasiadis AB Zirve Toplantısında Kıbrıs Sorununa Destek İstedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın da katılımıyla dün akşam Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı esnasında, uluslararası faktörü Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bilgilendirme fırsatı yakaladığı ifade edildi.

Alithia gazetesi “GYÖ’ler Avrupalıların ve Biden’ın Huzurunda- Başkan Anastasiadis Zirve Toplantısında Kıbrıs Sorunuyla İlgili Destek İstedi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in zirve toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili destek istediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, toplantının Ukrayna’daki Rus işgaliyle ilgili gelişmelere odaklanmasına rağmen, Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun en kısa sürede yeniden başlamasına dair çabalarıyla bağlantılı olarak, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketini biçimlendiren mantığa atıfta bulunduğunu ve AB’deki ortaklarının desteğini istediğini yazdı.

Anastasiadis’in, ortaklarından, GYÖ teklifinin bedeli ve faydasının ne olduğunu anlamalarını istediğini de belirten gazete, Anastasiadis’in AB’deki ortaklarına “esas kazancın kapalı bölge Maraş’ın kurtarılması olduğunu izah ettiğini” iletti.

Gazete, Anastasiadis’in buna paralel olarak toplantıda, Rusya aleyhindeki yaptırımların, üçüncü ülkeler, özellikle de katılıma aday ülkeler ve Türkiye tarafından uygulanması konusunu gündeme getirdiğini de ekledi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos ise toplantı çalışmalarının başlamasından önce yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in toplantı sırasında “Ukrayna’daki bugünkü durum ile 1974 yılında Kıbrıs’ta yaşananlar arasındaki paralelliğe atıfta bulunacağını” dile getirdi.

Anastasiadis’in buna paralel olarak “zamanın geçmesinin adaleti sağlamadığı gibi, bir ülkenin büyük bir komşusu tarafından işgal edilmesini ortadan kaldırmadığını izah edeceğini” de ileri süren Pelekanos, Anastasiadis’in muhataplarını, taraflar arasındaki güvenin tesis edilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının meydana getirilmesi amacıyla önerdiği GYÖ’ler hakkında bilgilendireceğini de ekledi.

İNGİLTERE’NİN AVRUPA BAKANINDAN, BİRLEŞİK KRALLIK “MİLLİ KIBRIS FEDERASYONUNA” MEKTUP

Öte yandan gazete haberinin içerisinde, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly’nin “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonuna” gönderdiği mektupta, Birleşik Krallığın Kıbrıs sorunundaki tezinin değişmediğini vurguladığını iletti.

Cleverly’nin mektubunun “Milli Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’in mektubuna yanıt teşkil ettiğini yazan gazete, Cleverly’nin mektupta “siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon modeline dayalı, BM parametreleriyle uyumlu bir çözümün desteklenmesi için, BM himayesindeki süreci desteklemeyi sürdürdüklerini” belirttiğini iletti.

Gazeteye göre Cleverly “bu modelin (siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon modeli) her iki tarafın endişelerini gidermek için oldukça geniş olduğuna inandıklarını” da ekledi.