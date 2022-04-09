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Anastasiadis AHEPA Temsilcileriyle Görüştü

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Anastasiadis AHEPA Temsilcileriyle Görüştü
Anastasiadis AHEPA Temsilcileriyle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD’deki Rum-Yunan diasporası örgütlerinden AHEPA’nın temsilcileriyle görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile ABD’deki Rum-Yunan diasporası örgütlerinden AHEPA’nın temsilcileriyle Rum Başkanlık Sarayı’nda dün bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı koydukları gerekçesiyle AHEPA Başkanı’na ve üyelerine teşekkürlerini dile getirirken, Kıbrıs sorunu ve Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da bilgi aktardı.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunu ve diğer konulardaki tezlerini yineleyen Anastasiadis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle üçlü iş birliklerinin önemini de ifade etti.

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