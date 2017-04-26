Anastasiadis AKEL’e iftira atıyor

Anastasiadis bugüne kadar seçim hatırına, Kıbrıs sorununda kendisine muhalefet edenleri oyalamayı tercih etti...

Haravgi Gazetesi ASTRA radyosuna konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün, Kıbrıs sorununda hiçbir zaman kabul etmediği tezlerle ilgili AKEL’e sorumluluk yükleme çabasıyla ilgili sert tepki gösterdi.

Kiprianu, geçtiğimiz günkü Ulusal Konsey toplantısında Anastasiadis tarafından da AKEL’in, kendisine, müzakerelerin çökmemesi için kabul edilemez tavizlerde bulunmak için baskı yaptığı mesajını verme girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Kiprianu, bazılarının ileriye götürdüğü bu çabayı etik dışı nitelendirdi ve AKEL’in, hiçbir zaman kabul edilemez tavizlerde bulunulması için imalarda bulunmadığını vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri, AKEL’in, Türk tarafını aklama ve sorumluluğu Kıbrıs Rum tarafına yükleme girişiminde bulunduğu şeklinde gösterilme çabasının sarf edildiğini, ancak durumların farklı olduğunu kaydetti. Kiprianu, Kıbrıs sorununda konuların askıda kalmasının ilk sorumluluğunun Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği olduğunu ifade etti. Bunun Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununu ele alma yöntemini haklı çıkaramayacağını ifade eden Kiprianu, AKEL’in, Kıbrıs Rum tarafının, onlara gerekçe vermeyecek ve sürecin ardına gizlenmeyecek şekilde çalışması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’in, seçimler nedeniyle tutumunu değiştirdiğini ifade ederek, AKEL’e karşı olacağını ve bugüne kadar kendisine muhalefet edenleri onaylayacağını söyledi. Fakat, bu tutumun başka birinin değil kendi tercihi olduğunu ifade eden Kiprianu, AKEL’in, ülkenin geleceği için en iyi hizmetin nasıl olacağıyla yönlendiğini vurguladı.