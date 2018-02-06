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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Anastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

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Anastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görüşme talep edeceği iddia edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görüşme talep edeceği iddia edildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; Anastasidis dün “Euronews” haber kanalına yaptığı açıklamada, “niyetinin ne olduğunu görmek için önümüzdeki günlerde Akıncı’dan görüşme talebinde bulunacağını” belirtti.

“Bir tarafın güvenliği diğer taraf için tehdit teşkil etmemeli” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin garantörlük ve müdahale hakları ile bir miktar Türk askerinin kalıcı varlığı Kıbrıs Rum toplumu için kesinlikle bir tehdittir” ifadesini kullandı.

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