Anastasiadis Akıncı'nın çağrısına ne dedi?

Anastasiadis'in Akıncı'nın çağrısına olumlu cevap vereceği iddia edildi.
Gazeteci Nikolas Stelya Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis'in Akıncı'nın çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlandığını yazdı.
Kıbrıs-Son dakika:Anastasiadis Akıncı’nın teklifini olumlu karşıladı. Gözümüz aydın. İlgili açıklama geliyor— nikolaos stelya (@nikolaosstelya) 2 Mayıs 2018
Kıbrıslı Rum Lider Nicos Anastasiadis'in açıklama yapması bekleniyor.
Breaking:Negotiations restart in Cyprus.Greek Cypriot side accepts Turkish Cypriot side’s proposal.Announcement is coming— nikolaos stelya (@nikolaosstelya) 2 Mayıs 2018
Mustafa Akıncı 30 Nisan Pazartesi yaptığı çağrıda Crans-Montana'da BM Genel Sekreteri Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveyi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamış ve bu belgeyi Anastasiadis'e de onaylama çağrısı yapmıştı.
detaylar gelecek....
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