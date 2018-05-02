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Anastasiadis Akıncı'nın çağrısına ne dedi?

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Anastasiadis Akıncı'nın çağrısına ne dedi?
Anastasiadis Akıncı'nın çağrısına ne dedi?

Anastasiadis'in Akıncı'nın çağrısına olumlu cevap vereceği iddia edildi.

Gazeteci  Nikolas Stelya Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis'in Akıncı'nın çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlandığını yazdı.

 

 

Kıbrıslı Rum Lider Nicos Anastasiadis'in açıklama yapması bekleniyor.

 

 

Mustafa Akıncı 30 Nisan Pazartesi yaptığı çağrıda Crans-Montana'da BM Genel Sekreteri Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveyi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamış ve bu belgeyi Anastasiadis'e de onaylama çağrısı yapmıştı.

detaylar gelecek.... 

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