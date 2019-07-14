  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Anastasiadis Akıncı'nın önerisini aldı; Başkanları toplantıya çağırdı...

» »
BM Yetkilisi Sergiy Illarionov, Türk Tarafı'nın hidrokarbon önerisini "Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e iletti.
Anastasiadis Akıncı'nın önerisini aldı; Başkanları toplantıya çağırdı...

Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı'nın hidrokarbonlar ile ilgili önerisi değerlendiriliyor

BM Yetkilisi Sergiy Illarionov, Türk Tarafı'nın hidrokarbon önerisini bugün Rum Lider Anastasiadis'e Limasol'da iletti...

Anastasiadis öneriyi almasından kısa süre sonra Rum Siyasi Parti Başkanları Başkanlar Konseyi'ni 16 Temmuz'da toplantıya çağırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in yaşanan gelişmeler ve bahse konu öneri hakkında bilgilendirmek için, 16 Temmuz’da Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin toplanması direktifi verdiğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelik: "Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir"14 Temmuz 2019 Pazar 12:34
  • Akıncı'nın önerisi'ne güneyden ret! Yeniden ısıtılmış Türk yemeği!13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:43
  • YDP’den taziye mesajı13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:06
  • Başbakan Tatar, denizde boğularak yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00
  • Alman ekonomi uzmanlarından "iklim vergisi" önerisi13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:29
  • Girne’de 1 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:42
  • Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu Yarın Gerçekleştiriliyor13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:35
  • Sucuoğlu: “Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.”13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:34
  • Salih Hafız, Türk Milli Takımı adına Almanya’da Gençler Dünya Kupası’nda yarışıyor13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:14
  • Cumhurbaşkanı Akıncı AA'ya konuştu: "Tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti