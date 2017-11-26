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Anastasiadis Akıncı’ya yanıt verdi

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Anastasiadis Akıncı’ya yanıt verdi
Habere göre Anastasiadis, Akıncı ve Kıbrıslı Türklerin gerçekten zihniyet değiştirdiklerini gösteren açıklamalar yapmalarının umut ve cesaret verici olacağını iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını yorumladığını ve “zihniyet değiştirmesi gerekenlerin Kıbrıs Türk tarafı ve Akıncı olduğunu” söylediğini yazdılar.

“Hali hazırda zihniyet değiştirdiğini açıklamalarında görebilmek bana büyük cesaret verecek” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Akıncı’nın da ne yazık ki, kendi ilkelerine uymasını Avrupa’dan talep eden Türkiye gibi davrandığını” savundu.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz hangi zihniyeti değişelim? Hiçbir devletin yada anayasanın içermediği değerleri kabul mü edelim, taviz mi verelim? Sonuç olarak, umutlanabilmemiz için cesaret verecek şey, Kıbrıslı Türklerin ve Sn. Akıncı’nın zihniyet değişikliğini gösteren açıklamalardır”.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca, “Bizi ilgilendiren şey enerji planlarımızı gerçekleştirmektir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını uygulamasını engelleyecek her türlü hareketi görmezden gelerek bu yönde ilerliyoruz. 2018 yılı, gelecek vadeden birçok noktada araştırmalar yılı olacak” şeklinde konuştu.

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