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"Anastasiadis, Ankara'nın gerçek niyetini anlamadı"

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"Anastasiadis, Ankara'nın gerçek niyetini anlamadı"
AKEL Polit Büro üyesi ve Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Cenevre konferansı öncesinde Rum gazetelerine röportaj verdiler.

Çelepis, Politis gazetesinde yer alan röportajında, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansında yer alması gerektiğini çünkü artık, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun ve özellikle de güvenlik konusunun tartışıldığını söyledi.

Habere göre Çelepis, 1960 Garanti Anlaşması’nın, çağa uymayan bir anlaşma olarak yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtirken, bu anlaşmadaki taraflardan biri olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin var olması gerektiğini vurguladı.

Çelepis ayrıca Türkiye-AB Ortaklık Konseyi raporundaki, Güney Kıbrıs için kullanılan “fonksiyonsuz” ifadesine de değinerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yaşamaya ve egemen olmaya devam ettiğini; kimsenin, devletin varlığına itiraz edemeyeceğini söyledi.

LİLLİKAS

Öte yandan Fileleftheros gazetesine konuşan Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin resmen katılımı garanti altına alınmadan Cenevre konferansına gidilmesi halinde, “uçurumun kenarına” gidileceğini belirtti.

Habere göre, Lillikas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulunarak, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, “beşli konferansı, toprak konusu açıkta olacak şekilde” sunduğunu iddia etti.

Anastasiadis’in strateji belirlemeden kendi başına hareket ettiğini iddia eden Lillikas, “Ankara’nın gerçek niyetini anlamayan” Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun belirsizliklerle çözülebileceğine inandığını, Ulusal Konsey’den gerçekleri sakladığını ve baskılarla tavizler karşısında esnek olduğunu savundu.

Haravgi gazetesine konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, Cenevre konferansının “oluşumunun” acilen belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, çözümün ve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin etkili bir karar benimseyecek olanların, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olduğunu belirtti.

Habere göre, Kiprianu, Anastasiadis’in güvenlikle ilgili önerisinin, tartışma için iyi bir zemin olacağını ve Cenevre konferansından önce bir “anlaşma ışığına” ulaşmanın önemine değindi.

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