Anastasiadis: "Ankara'nın 'saldırgan tutumundan dolayı' Doğu Akdeniz'de durum ciddi"

Doğu Akdeniz sınırları ile bölgedeki sondaj çalışmalarına yönelik AFP'nin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, "Türkiye'nin saldırgan bir tutumu var, aslında niyetleri tüm bölgenin kontrolünü ele almak. Bu nedenle tansiyonun giderek yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Durum çok kırılgan ve kaygılandırıcı" diye konuştu.

Krizin en iyi çözümünün 'diyalog'dan geçtiğini söyleyen Rum lider, "Gelişmeler, provokasyonlardan ve Ankara'nın uluslararası hukuku ve bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizi ihlalinden dolayı çok ciddi ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası kamuoyuna bu konuyla ilgili gerekli önlemleri alması ve "yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmak" için Türkiye'ye baskıyı artırmaları çağrısını yineledi.