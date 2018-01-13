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Anastasiadis anketlerde birinci sırada

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Anastasiadis anketlerde birinci sırada
Papadopulos ile Malas başa baş

Rum Başkanlık seçimlerine 15 gün kala yapılan yeni bir ankette Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Nikolas Papadopulos ile Stavros Malas başa baş gidiyor. 

Alithia gazetesi Pulse Market Research Şirketinin 5-10 Ocak tarihlerinde TVONE televizyon kanalı hesabına yaptığı ankete yer verdi.

Ankete göre seçimin ilk turunda Nikos Anastasiadis’in oylarının yüzde 30,8’ini alarak ilk sırada bulunduğunu kaydeden gazete, yüzde 18,9’luk orana sahip olan Nikolas Papadopulos ile yüzde 18,5’lik orana sahip olan Stavros Malas’ınsa göğüs göğüse mücadele vermeye devam ettiğini yazdı.

Seçimlerin ikinci tur senaryolarına bakılacak olursa, olası bir Anastasiadis-Papadopulos karşılaşmasında Anastasiadis’in yüzde 43 oranıyla, oyların yüzde 32’sini toplayan Papadopulos’u geçeceğini aktaran gazete, olası bir Anastasiadis-Malas karşılaşmasında ise Malas’ın yüzde 27’lik bir oran almasıyla, Anastasiadis’in oyların yüzde 48’ini toplayarak birinci olacağını belirtti.

 

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