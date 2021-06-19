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Anastasiadis, Antonio Guterres'i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti

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Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Antonio Guterres'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutladı.
Anastasiadis, Antonio Guterres'i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Antonio Guterres'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutladı.


 Anastasiades Twitter hesabında yaptığı paylaşımda:

 ” Antonio Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak seçildiği için tebrik ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti, BM'nin küresel ve bölgesel zorlukların ele alınmasında hayati bir rol oynayabileceği konusunda güçlü bir görüşe sahiptir.”


“Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak uygulanabilir ve işlevsel bir şekilde çözülmesi çabaları da dâhil olmak üzere, Ekselansları Sayın Antonio Guterres ile yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ” diye yazdı.

 

 

 

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