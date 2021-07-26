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Anastasiadis, artık Başkanlık için aday olmayacak

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, artık Başkanlık için aday olmayacağını açıklayarak, bir dönem daha görev yapmak istediğine dair senaryolara nokta koydu.
Anastasiadis, artık Başkanlık için aday olmayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, artık Başkanlık için aday olmayacağını açıklayarak, bir dönem daha görev yapmak istediğine dair senaryolara nokta koydu.


Anastasiadis, Fileleftheros gazetesindeki röportajının bugün yayınlanan ikinci kısmında, bu kararının bilinçli olarak alınmış, nihai, net ve değişmez olduğunu ifade ederek, hangi koşullar altında olursa olsun, yeniden seçilmeyi talep etmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.


Habere göre Anastasiadis, DİSİ’nin yeni Başkan adayı için isim veremeyeceğini ve bunun, DİSİ Genel Kurulu’nda seçilebileceğini belirtti.


Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ile diğer meseleler göz önünde bulundurulduğunda, önceliğinin Başkanlık koltuğu olduğuna dair eleştirilere de yanıt vererek, “Eğer böyle bir önceliğim olsaydı, Türk tarafı garantilerin devamı ve askerin daimi varlığıyla ilgili tek öneri sunarken, ben 2018’deki Başkanlık seçiminden 7 ay önce Guterres Çerçevesi üzerinde yazılı öneriler sunmazdım” dedi.


Habere göre Anastasiadis, askerin daimi varlığı konusuyla ilişkili olarak ise, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aralarında konuştukları şeyin özünde, Kıbrıs’ta bir askeri üs yaratılmasının ve bu üste, 650 değil 1800 asker olmasının bulunduğunu iddia etti.


Anastasiadis, Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi parti lideri tarafından Maraş için özel fon kurulması önerisinin sunulduğunu; ancak maliyetin ve bunun vereceği siyasi mesajın ne olacağının hesaplanması gerektiğini söyledi.
Habere göre Anastasiadis, “Milyarlardan bahsediyoruz ve nihayetinde, işgal ve istilanın sonucu olan ve Türkiye’nin ödemesi gereken bedeli, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ödetecekler” dedi.


Gazeteye göre Anastasiadis, röportajında Başkanlık Sarayı önünde başlayıp DİAS Medya Grubu’na yapılan saldırıyla devam eden eylemle ilgili görüşlerini de dile getirdi.

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