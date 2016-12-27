Anastasiadis Atina yolcusu

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodoulides, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades'in Cenevre zirvesi öncesi Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla Cuma günü Atina'ya gideceğini açıkladı.

Hristodoulides, Anastasiades ve Tsipras görüşmesinde, Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasoulides ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın da hazır bulunacağını ifade etti.

Sözcü ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelerek olası bir Alexis Tsipras – Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin gerçekleşebilmesi için zemin hazırlamaya çalışacaklarını dile getirdi.