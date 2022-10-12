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Anastasiadis: Avrupa Birliği, Türkiye'ye fazla tolerans gösteriyor

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçlayarak 'çifte standartlı' yaklaşımını eleştirdi.
Anastasiadis: Avrupa Birliği, Türkiye'ye fazla tolerans gösteriyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçlayarak 'çifte standartlı' yaklaşımını eleştirdi.

Bu tutumun Ankara yönetimine uluslararası kanunlara kayıtsız kalma cesareti verdiğini vurgulayan Anastasiadis bu durumun kıtada yeni bir çatışmayı tetikleyebileceğini belirtti.

Euronews'e verdiği röportajında Kıbrıslı Rum lider, AB'nin Ankara ile çok çeşitli siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Türkiye'nin üyelik statüsünü koruyabildiğini bunun da bir çeşit diplomatik kalkan sağladığını vurguladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu 13 ülke lideri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelmişti.

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